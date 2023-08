per Mail teilen

Wir begleiten den Blue Train auf seiner Fahrt von Johannesburg nach Kapstadt.





Dunkler Anzug ist vorgeschrieben beim abendlichen Buffet. Und wenn die Herrschaften gespeist haben, steht in der Bar eine große Auswahl Cocktails zur Verfügung. Anschließend können sich die Gäste in ihre Schlafsuite zurückziehen.



Das alles wird auf dem Blue Train, dem "blauen Zug", geboten, der in Südafrika zwischen Pretoria und Kapstadt verkehrt. 24 Stunden braucht das Luxusgefährt für die 1600 Kilometer lange Strecke durch eine abwechslungsreiche Landschaft. Etwa 700 Euro kostet das teuerste Kabine pro Person – für einen schwarzen Arbeiter wären das fünf Monatsgehälter.

Veit Lennartz ist 1980 mit dem Blue Train gefahren, hat Zugbedienstete und Fahrgäste interviewt und Menschen an der Strecke besucht, die sich diesen Luxus nie leisten können.



