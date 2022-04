150 Jahre Schwäbische Eisenbahn

Die Schwäbische Eisenbahn einst und jetzt

Ein Rundgang durch 150 Jahre Eisenbahn-Geschichte. Eine szenische Darstellung vor dem Eisenbahnbau in Württemberg mit Einführung der Herren List und Etzel, die sich sehr um die Entwicklung der Eisenbahn in Deutschland und dem Eisenbahnbau in Württemberg verdient gemacht haben. Wir zeigen die Schwierigkeiten beim Bau der Bahn durch den Rosenstein und über die Schwäbische Alb. So wie die Entwicklung und ihre Auswirkungen bis in die heutige Zeit.

Dampflok SWR SWR -

Geschichte und Geschichten rund um's Eisenbähnle. Die dampfende, fauchende Maschine wird am Anfang für ein Werk des Schreckens gehalten, verantwortlich für die Kartoffelkrankheit, die Revolution und die sinkende Religiosität. Unbezähmbar erscheint die Schwäbische Alb. Die Pioniertat ist auch noch 150 Jahre später der einziger Schienenweg nach Ulm.

(ESD: 19.10.1995)