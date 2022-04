Vom Adler zum ICE

Wir zeigen ein buntes Kaleidoskop von Bahnen, Loks und Leuten.



- Im Aw Offenburg wurde im September 1984 der originalgetreue Nachbaut des Adlers komplett renoviert und auf Probefahrt geschickt. Anlaß dafür war das Jubiläum 150 Jahre Eisenbahn in Deutschland.



- Wir zeigen die Anfänge der Eisenbahn in England mit Puffing Billy und Rocket - in Deutschland die erste Fahrt des Adlers von Nürnberg nach Fürth. Ein DB-Film über die Geschichte der Dampflok von ihrer Entwicklung bis hin zum Ende der Dampflokzeit.



- Lokführer Werner Steigle von den Eisenbahnfreunden Zollernbahn erzählt uns von seiner P8 der Baureihe 38, gezeigt wird die 38 1772 Mitte der 70er Jahre in Gammertingen.

- Im Dezember 1985 war erstmals ein ICE in Süddeutschland unterwegs, wobei das E noch für "Experimental" stand.

- Impressionen vom ICE auf der Strecke Hamburg-München.

(ESD 22.12.1991)