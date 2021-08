per Mail teilen

In adventlicher Stimmung, möglicherweise mit vielen fallenden Schneeflocken und jeder Menge Dampfwolken, werden wir feierlich einige Bahnjubiläen begehen.

100 Jahre Wieslauftalbahn

SWR SWR - Bettina Bansbach

1908 eröffneten die Königlich-Württembergischen Staatseisen- Bahnen eine Nebenbahnstrecke, die "...mit Sehnsucht erwartet, mit Jubel begrüßt ..." wurde. So war es am 28. November 1908 im Bote vom Welzheimer Wald zu lesen. Am 3. Oktober wurde die 100-jährige Geschichte der Wieslaufbahn gebührend gefeiert.

Es ist die Geschichte einer Württembergischen Nebenbahn, die ihren Ausgangspunkt in Schorndorf an der Remsbahn hat. Knappe 30 Kilometer östlich von Stuttgart zweigt diese eingleisige Nebenstrecke von der Hauptbahn ab und verband das Remstal zunächst mit Rudersberg und seit 1911 auch mit dem abgelegenen Welzheimer Wald.

SWR SWR - Bettina Bansbach

Ende der achtziger Jahre wurde der Zugverkehr zwischen Rudersberg und Welzheim wegen mangelnder Rentabilität eingestellt – die Gleise aber blieben liegen. Zum Glück, denn seit Mitte der 90er Jahre kümmern sich viele bahnoffene Denker und Aktionisten, mittlerweile auch die Städte und Gemeinden um die Reaktivierung dieses Streckenabschnitts und um den Aufbau einer Museumsbahn. Auf dem unteren Abschnitt zwischen Schorndorf und Rudersberg, bzw. Oberdorf betreibt die WEG, die Württembergische Eisenbahngesellschaft, einen erfolgreichen Zugverkehr.

Am Jubiläumstag pendelt ein Dampfsonderzug zwischen Schorndorf und Rudersberg und Eisenbahn-Romantik begibt sich auf die Fahrt, um Geschichten und Geschichte dieser Nebenbahnstrecke lebendig werden zu lassen.

160 Jahre Schiefe Ebene

SWR Wolfgang Drichelt

Die wohl berühmteste Steilstrecke Deutschlands zwischen Nürnberg und Hof, die Schiefe Ebene in Oberfranken, feierte in diesem Jahr ihren 160. Geburtstag. Fachleuten ist sie ein Begriff. Doch auch durch das Geburtstagsfest angelockte Bahnbegeisterte staunten nicht schlecht, als sich dort zehn Dampfrösser zur Geburtstagsparty einfanden. Sie haben mit Begeisterung den Dampfrössern zugejubelt, die in voller Fahrt den Berg erklommen haben.

30 Jahre Modellbahnmesse Dortmund

SWR SWR - Wolfgang Drichelt

Mit Berichten von der Modellbaumesse in Dortmund, vom April 2008, runden wir unser Adventsdampfspektakel ab.

