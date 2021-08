Von den Rocky Mountains, der Cumbres & Toltec Scenic Railroad von Chama nach Antonito, geht die Reise zur Plandampf-Veranstaltung in Heilbronn und nach München zur Modellbahnmesse.

Cumbres & Toltec Scenic Railroad

Im Norden des Bundes-Staates New Mexico, in den Rocky Mountains, beginnt auf über 2000 m Höhe "Amerikas höchstgelegene und längste Schmalspurbahn", die Cumbres & Toltec Scenic Railroad. Sie ist ein kleiner Teil eines Schmalspurnetzes, das sich einst hunderte von Meilen durch Colorado, New Mexico und Utah erstreckte. Auf der verbliebenen Touristenbahn scheinen die Uhren still zu stehen. Nervenkitzel pur sind die bis zu 30 m hohen Holzbrücken.

Plandampf Heilbronn

Vom 29. September bis 03. Oktober 2007 werden reguläre Regional-Expresszüge zwischen Heilbronn-Sinsheim-Mannheim und Heilbronn-Heidelberg von den Dampflokomotiven 023 042 und 023 058 sowie der Diesellok 220 033 übernommen. Auch Fotozüge, gezogen von der Dampflok 052 740, sind trotz Regen im Einsatz.

Modellbahnmesse München

Am Modellbahnwettbewerb beteiligen sich Schulen der Bundesländer Sachsen, Thüringen, Hessen, Rheinland - Pfalz, Saarland, Baden - Württemberg und Bayern. Sie stellen in München ihre Module zur Bewertung vor.

Des weiteren präsentieren über 150 Aussteller auf der 25. Internationalen Modellbahn-Ausstellung ihr umfangreiches Angebot an rollendem Material aller denkbaren Nenngrößen und Epochen mit Neuheitenschau zum Thema: Echtdampf, Lichteffekte und Bewegung.

Die Aartalbahn – Museumsbahn in Hessen

Dampfzugfahrten auf Hessens längstem Baudenkmal organisiert der Verein Nassauische Touristikbahn.

(ESD: 09.12.2007)