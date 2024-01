Zwischen Elbe und Albula

Der Gebirgsfluss Albula in der Schweiz und die Elbe in Deutschland geben in dieser Sendung die Fahrtrichtung an. Steigen Sie ein zu einer ganz besonderen Fahrt mit der Bahn, sowohl schmal- als auch normalspurig.

In dieser Magazinsendung, wo der Themenbogen unübersehbar, aber bewusst weit gespannt ist, zeigen wir Bilder von der Albulabahn, die 2003 ihren 100. Geburtstag feiert, und wo die Bahnfans die gesamte Fahrzeugpalette der Rhätischen Bahn begrüßen konnten. Weitere Themen dieser Sendung:

- Wir machen einen Besuch im Weißeritztal und machen eine Bestandsaufnahme bei Deutschlands ältester Schmalspurbahn.

- Dampfwolken im Werratal.

- Den Freunden des Modellbaus präsentieren wir den Hamburger Hafen, wie er sich im "Miniatur-Wunderland" zeigt. (ESD: 16.11.2003)