Jeden Abend verlässt ein Zug mit dem klangvollen Namen "City of New Orleans" Chicago, die Dreimillionenstadt am Michigansee, und bringt seine Gäste in 18 Stunden in Amerikas Süden.

Sendung am Fr , 14.5.2021 14:10 Uhr, Eisenbahn-Romantik, SWR Fernsehen