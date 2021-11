Südindisches Breitspurabenteuer – eine Reise durch Tamil Nadu

In Tiruchiralalli, am Flußbett des Cauvery: Im Hintergrund, 83 Meter hoch, der Rock Fort Tempel. Es heißt, er liege auf dem ältesten Felsen der Welt und dessen Alter gehe in die Milliarden.

SWR Susanne Mayer-Hagmann

Bild in Detailansicht öffnen