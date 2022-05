Alpenglühen im Wunderland – Miniatur-Wunderland Teil 4

Es ist die größte Touristen-Attraktion Hamburgs: das Miniatur-Wunderland. Heute berichten wir über den Schweiz-Teil.

Als vor knapp acht Jahren ein Brüderpaar von einer Modellbahnwelt träumte, haben alle gelächelt. Kurze Zeit später lächelt niemand mehr, den das Miniatur-Wunderland in Hamburg macht seinem Namen in jeder Hinsicht alle Ehre. Die riesige, ständig wachsende Modellbahnanlage in der Hamburger Speicherstadt zieht im Jahr mehr Zuschauer an, als die Fußballprofis des HSV.

Das Wunderland wird immer größer und auch höher. Der vor kurzem fertiggestellte Schweizteil lockt mit einem begehbaren Berg. Dieser hat die Form des weltberühmten Matterhorns und misst stolze sechs Meter. Ein stolzer Berg und eine Anlage der Superlative, die zum Traum wird, wenn das Alpenglühen beginnt.

