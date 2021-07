In gut zwanzig Jahren haben sich im Archiv von Eisenbahn-Romantik weit mehr als eintausend Bahnfilme angesammelt. Wir haben die eindrucksvollsten Beiträge oder Ausschnitte zu einem bunten Kaleidoskop zusammengefasst.

Bergen Express in Finse SWR SWR - Hagen v. Ortloff

Unsere Reise beginnt in Mitteleuropa und führt über die Flambahn in Norwegen und den gelben Kanarienvogel in Spanien zur größten Dampflok der Welt in die USA. Die Lok heißt Big Boy, fuhr 1959 zum letzten Mal, aber wir zeigen sie im Betriebsdienst in den frühen 50er Jahren.

Die Drachenfelsbahn SWR SWR - Grit Merten

Weitere Stationen sind Südamerika, Südafrika und das Dach der Welt. Über die Rigi in der Schweiz geht es zur Drachenfelsbahn oberhalb von Vater Rhein.

(ESD: 03.07.2011)