Osterspaziergang zwischen Fels und Meer

per Mail teilen

In dieser österlichen Spezialausgabe von Eisenbahn-Romantik soll ein großer Bogen quer durch Mitteleuropa gezogen werden.

Wir beginnen unseren Spaziergang am Mittelmeer und zeigen eine wunderbare Landschaft mit einer Bahnlinie, die am und im Felsen entlangläuft. Ein weiterer Ausflug bringt uns nach Österreich, zur Mariazeller Bahn, der ältesten Schmalspurbahn des Landes. Sie wurde vor über einem Jahrhundert gebaut, hauptsächlich um den berühmten Wallfahrtsort Mariazell zu erschließen.

Kopfbahnhof Fond de Gras SWR SWR -

In Luxemburg gibt es ein Eisenbahnmuseum, das sich immer mehr zu einem Publikumsmagneten entwickelt: Der "Industrie- und Eisenbahnpark Fond-de Gras". Er wurde 1986 mit Hilfe des Kulturministeriums ins Leben gerufen. Außerdem sind wir in der Schweiz und an der Ostsee zu Gast, wenn es auf den Schienen, auf dem Wasser und zu Lande aus allen Rohren dampft.