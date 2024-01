Sinsheim, wie es dampft und zischt

Seit einem halben Jahrzehnt streichen sich zahllose Modellfans das Wochenende Mitte Januar rot im Kalender an.

Die Messehallen von Sinsheim verwandeln sich dann in eine dampfende und brodelnde Hexenküche, in das Modell-Dampfmekka schlechthin. Auf einer Ausstellungsfläche von 10.000 qm, tummeln sich um die 30.000 Besucher. Über 400 Dampfloks, Lokomobile, Dampfmaschinen, Dampftraktoren und was sich sonst noch mit Dampf in Bewegung setzten lassen kann, kommt jedes Jahr nach Sinsheim gezuckelt, um sich einem staunenden Publikum zu präsentieren. Auf mehr als 6 km Gleislänge verkehren Dampfzüge in den Spurweiten römisch I bis 7 1/4

Zoll.