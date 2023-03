Mit der Eisenbahn durch Bolivien

Im Herzen Südamerikas



Eine Reise durch Bolivien ist atemberaubend – im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Da sind zum einen die atemberaubenden Bilder aus Landschaften, wie man sie sich schöner kaum vorstellen kann. Und im buchstäblichen Sinne ist das Land dort atemberaubend, wo ein großer Teil Boliviens liegt. Das ist dort, wo Europas Berge aufhören, in mehr als 4.000 Metern Höhe...

Um dieses Land im Herzen Südamerikas für sich zu entdecken, braucht es ein wenig Zeit – und die Eisenbahn als ein Fortbewegungsmittel, mit dem man ganz sicher in die schönsten Landesteile dieses Anden-Staates kommt.

Zuerst fahren wir mit der Eisenbahnbahn von Quijarro an der Grenze zu Brasilien durch Regenwald und Savanne in das Versorgungszentrum Boliviens, nach Santa Cruz. Wir begeben uns auf Spurensuche nach der katholischen Mission in San José und den alten immer noch lebendigen Traditionen der Inkas im Weltkulturerbe Samaipatha und auf der Isla del Sol am Titicacasee.

Bevor unsere Entdeckungsreise durch dieses phantastisches Land endet machen wir noch eine Eisenbahnfahrt von Oruro nach Villazon. Zeigen die Feierlichkeiten von Todos Santos, Allerheilgen, in Pulacayo, der zweitgrößten Silbermine weltweit, oberhalb von Uyuni, und lassen schließlich den Geist der US-Eisenbahnräuber Butch Cassidy und Sundance Kid wiederaufleben auf einer der schönsten Eisenbahnstrecken Südamerikas, zwischen Tupiza und Villazon.

(ESD: 21.07.2018)