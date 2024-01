per Mail teilen

Sie sind ausgesprochene Tüftler und Modellbahn-Enthusiasten, sie arbeiten alle begeistert an ihren ausgefallenen Ideen, und sie haben alle eine gemeinsame Leidenschaft: Die Spur II – die Kaiserspur im Modellbahnformat.

Wir besuchen in ihrer Ausdehnung beeindruckende Gartenbahn-Anlagen, in denen selbst die Vegetation im Maßstab 1:22,5 wächst, und zeigen Innen-Anlagen, die durch realistische Szenen bestechen. Ob am Originalbild orientiert oder der Phantasie entsprungen, die Palette reicht von Normalspur bis zur Schmalspur.

Die Modellbahnreise führt diesel-, dampf- und elektrisch betrieben zur Rhätischen Bahn, zur – im Original bereits 1967 stillgelegten – schwäbischen Schmalspurbahn Nagold-Altensteig und zur Oberrheinischen Eisenbahn.

Wir präsentieren Loks und Wagen, die sich am Vorbild orientieren, und durch Perfektion bestechen. Der Kreativität im Maßstab 1:22,5 sind keine Grenzen gesetzt.

(ESD: 24.05.2003)