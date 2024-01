Reiseziele im In- und Ausland

per Mail teilen

Wir zeigen interessante Züge, Luxus auf Schienen in traumhaften Landschaften. Mit dem Royal Scotsman durch das schottische Hochland. Besuchen Norwegen, Burma und Kuba sind aber auch in Deutschland.

Myanmar Railways empfiehlt Touristen eine Fahrt mit der Dampflok durch Burma. SWR SWR -

Beiträge dieser Sendung:

-Im Süden Burmas ist die regulär verkehrende Dampfeisenbahn zwischen Pyuntaza und Madauk für die Einheimischen eine wichtige Verkehrsverbindung und für Touristen ein nostalgisches Bahnerlebnis.

- Dreieinhalb Stunden dauert die Zugfahrt von Havanna nach Matanzas an der Nordküste Kubas. Ein elektrisch betriebenes Bahnabenteuer.

- Luxuriös hingegen ist die Fahrt mit dem Royal Scotsman, einem Fünf-Sterne-Hotel auf Schienen und nur maximal 32 Passagieren. In zweieinhalb Tagen geht es quer durch Schottland mit atemberaubenden Bauwerken und Landschaften.

- Finse in Norwegen ist nur mit dem Zug zu erreichen, und in 1222 Metern Höhe erschweren eisige Kälte und Schnee die Arbeit des Bahnhofvorstehers.

(ESD: 05.07.2003)