Vom Miniclub zur Gartenbahn

In dieser Folge von Eisenbahn-Romantik haben wir wieder einmal in unserer Modellbahnkiste gekramt und traumhafte Anlagen hervorgezaubert. Wir präsentieren Modelbahnanlage in allen gängigen Größen.

Angefangen beim kleinsten Maßstab 1:220. Der Spur Z, die in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag feiern kann. Die Spurweite N, das steht für neun Millimeter breite Gleise, ist nur wenig älter, hat aber gerade das Problem, daß die Anbieter weniger werden. TT, Spurweite 12 mm, hat hauptsächlich in der DDR ihren Schwerpunkt. HO in Gleich- und Wechselstrom ist die am weitesten verbreitete Modellbahngröße in Europa. Wahrscheinlich sogar weltweit. Die großen Spuren sind erfahrungsgemäß nicht mehr sehr weit verbreitet, aber es gibt sagenhafte Modelle und Anlagen in den Spuren 0, I und II und in der Gartenbahngröße G, Maßstab 1:22,5. Jeder Modellbahnfreund müßte also in dieser Sendung auf seine Kosten kommen.

Modellbahnmesse München 2001: Die Anlage des Modelleisenbahn Clubs der Stadtwerke München im Detail. SWR

(ESD: 28.09.2002)