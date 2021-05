per Mail teilen

Durch die Rebhänge von Retz windet sich der Reblaus Express bergauf durch eines der schönsten Weinbaugebiete Österreichs.

Reblaus Express bei Retz

Gemächlich fährt er vom Wein- ins Waldviertel.

Reblaus Express

Eine alte Strecke, eigentlich längst stillgelegt, in einem dünn besiedelten Gebiet. Reben, Felder und Wälder wechseln sich ab, ein Paradies für Radfahrer. Der Zug verkehrt im Sommer an den Wochenenden, Mitglieder eines rührigen Vereins kümmern sich um die Fahrgäste. Sie betreiben den Reblaus Express überaus gerne.

Früher wurden hier vor allem Holz und Getreide transportiert, inzwischen denkt man sogar wieder darüber nach, den Güterverkehr wieder aufzunehmen. Zumindest an Wochenenden erlebt die idyllische Bahn eine Renaissance.

Waldviertel Schmalspurbahn

Rund 80 km von der Strecke des Reblaus Express entfernt im Gmünd wird nach wie vor die Waldviertler Schmalspurbahn betrieben. 2001 endete der reguläre Betrieb, doch im Sommer fahren Züge für Touristen. Die Dampfzüge locken Gäste an. Auch hier gilt: totgesagte leben länger.

Eisenbahn-Romantik ließ sich in historischen Wagen vom "Wein in den Wald" schaukeln.

