Auf Bahngleisen in Bayern begann 1835 das Eisenbahnzeitalter in unserem Land. Auch knapp 180 Jahre später haben die Bahnstrecken hier nichts von ihrer Faszination verloren.

Karwendelbahnstrecke SWR SWR - Alexander Schweitzer



Steigen Sie ein und genießen Sie die Reise durch die Bergwelt Bayerns. Zu den schönsten Eisenbahnstrecken der Alpen gehört die Karwendelbahn. Vor über hundert Jahren begannen die Bauarbeiten für diese spektakuläre Bahnstrecke vom Inntal hinauf nach Seefeld über Mittenwald nach Garmisch Partenkirchen, mit einem herrlichen Blick auf das Karwendelgebirge.

Dampflok 70 083 SWR SWR - Localbahnverein Bayerisch Eisenstein

Gut 70 Kilometer lang ist die Bayerische Waldbahn zwischen Plattling und Bayerisch-Eisenstein, die älteste Linie im Bayerischen Wald. In Plattling, im Donautal, beginnt ihr 400 Meter hoher Aufstieg. Zehn Kilometer später wird Deggendorf erreicht, das "Tor zum Bayerischen Wald". Ab Zwiesel dampft es doppelt. Erst in einer Dampfbierbrauerei, dann mit dem Dampfross 70 083 des Bayerischen Localbahnvereins, das in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert.

Im Bahnhof Berchtesgaden SWR SWR - Alexander Schweitzer

Das Berchtesgadner Land, der südöstlichste Zipfel Deutschlands, wirkt seit jeher wie ein Magnet auf die Menschen. Durch den Bau der Bahnlinien begann ein regelrechter Besucheransturm, aber auch Güter wurden transportiert. Der alten Saline verdankt Bad Reichenhall seinen einstigen Reichtum und den Bahnanschluss. An Watzmann und am Königssee erholten sich schon früher die Salzburger. Wir begeben uns auf Spurensuche und auf die Suche nach dem Bahnecho vom Königssee.

(ESD: 17.08.2013)