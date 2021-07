Das Dampfzeitalter ist in Deutschland seit mehr als einem Vierteljahrhundert beendet. Und trotzdem faszinieren die dampfenden und fauchenden Stahltiere die Menschen auch heute noch. Abgesehen davon, dass in Deutschland auch heute noch täglich Dampfzüge auf schmaler Spur unterwegs sind. In Sachsen, im Harz und an der Ostsee. Eisenbahnen sind ein weltumspannendes Thema. Was lag also näher, eine Sendung auf die Beine zu stellen, bei der die romantischten Bahnlinien der Welt gezeigt werden, dabei hatten die SWR-Zuschauer die Gelegenheit abzustimmen. Wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis und auf die Beantwortung der Fragen: Welche Bahn wird zur romantischsten der Welt gekürt und wie schneiden die Bahnschätze aus dem Sendegebiet ab.