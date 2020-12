Es ist exakt 175 Jahre her, als in Deutschland das Eisenbahnzeitalter begonnen hat. Mit dem Adler fing alles an. Am 7. Dezember 1835 dampfte er die knapp sechs Kilometer lange Strecke von Nürnberg nach Fürth. Das Mutterland der Eisenbahn, England, stand dabei Pate, denn die Lok wurde von George Stevenson in Newcastle gefertigt und dann nach Deutschland gebracht. Der Lokführer, ein gewisser William Wilson, war natürlich auch Engländer.

Sendung am Mi , 6.2.2019 14:15 Uhr, Eisenbahn-Romantik, SWR Fernsehen