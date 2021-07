Diese vorweihnachtliche Sendung stimmt die Zuschauer auf eine besinnliche Zeit mit der Modelleisenbahn ein. "Eisenbahn-Romantik" stellt verschiedene Bahnen mit unterschiedlichen Größen vor.

Alte Spielbahnen in Betrieb, 28. Ausstellung in Stuttgart - Vaihingen SWR Alexander Schweitzer

Ein Schwerpunkt dabei ist Blechspielzeug. Vor 100 Jahren war es nur in gutbürgerlichen Weihnachtsstuben üblich. Erst in den späten 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wird die Spielzeugeisenbahn auch für breitere Schichten erschwinglich. Wir besuchen eine Gruppe von Blechbahnspielern. Sie treffen sich in diesem Jahr zum 28. Mal zum Thema: "Alte Spielzeugeisenbahnen in Betrieb".

Es sind mehr als 50 aktive Spieler, die mit viel Liebe und Engagement alte Modelleisenbahnen wiederaufleben lassen. Dabei sind sie für jung und alt und alle Spurweiten offen. Sie freuen sich sehr über neue Mitspieler. Dabei ist es nicht notwendig, selbst eine eigene Eisenbahn zu haben. Nur die Liebe zum alten Blech ist wichtig! Doch heute sind Blecheisenbahnen beinahe wieder so rar wie zu ihrer Anfangszeit.

Weitere Themen der Sendung sind der Besuch einer Schauanlage.

Modellbahnanlage der PMW Winnenden SWR SWR - Alexander Schweitzer

Der Besuch auf der der Modellbahnmesse in Köln.

Eine dampfende Schmalspurbahn vollendet das vorweihnachtliche Bahn-Potpourri.

(ESD: 21.12.2008)