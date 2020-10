Vier Beiträge rund um das Thema Bahn

Ausbau der S-Bahn in Berlin

Wir besuchen die S-Bahn in Berlin. Seit 1882 gab es eine Stadtbahn in Berlin. Zuerst dampfgezogen, dann ab 1924 elektrifiziert. 1961 mit dem Mauerbau wurde das Schienennetz geteilt. In den 80er Jahren wurde das gesamte S-Bahn-Netz modernisiert.



Ein weiterer Beitrag befasst sich mit dem Güterverkehr, dem Warentransport mit Intercargo. Was am Nachmittag verladen wird, ist am nächsten Morgen beim Empfänger.

Mit der Gestaltung des gesamten Erscheinungsbildes der DB ist seit 1969 das Design-Center in München beauftragt. Wir blicken für Sie hinter die Kulissen.



Auch schauen wir nach dem Stand der Ausbauarbeiten der Ost-West-Verbindungen Hannover-Berlin Helmstedt-Magdeburg-Berlin und Bebra-Eisenach-Erfurt.



Länge: 15 Minuten (ESD: 20.03.1994)