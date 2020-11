per Mail teilen

Zwei Beiträge zum Thema Bahn

Aus der beliebten Sendung "Komm', spiel' mit mir" zeigen wir für die Modelleisenbahner unter unseren Zuschauern noch einmal "Vom Blauen Enzian zum ICE". Ein Film von Heinz Rohde, NDR 1982

Außerdem zeigen Kurzberichte über den ICE in den USA, Plandampf am Berliner Alexanderplatz und Plandampf in der Altmark.

(ESD: 06.02.1994)