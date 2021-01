Wir zeigen das große Spektrum einer Modellbahngröße, die einstmals das Maß aller Dinge war und auf die sich langsam der Mantel der Vergessenheit legt.

Allein ein paar Unentwegte hielten der Spurweite von 32 Millimetern und dem Maßstab 1:43,5 die Treue. Der Durchhaltewille wurde belohnt, denn die Schar der Nullbahner nimmt wieder zu.

Null-Lösung - der ganz besondere Modelltraum

Auf der großen Modellveranstaltungen in Gießen, in der Halle des Busecker Schlossparks, wird dies in jeder Hinsicht dokumentiert, auf der -so die Eigenwerbung- wohl schönsten Spur-0-Ausstellung in diesem Jahr.

(ESD: 13.05.2007)