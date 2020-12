Wir begleiten Fans auf ein großes Blechbahntreffen und schauen mit Bewunderung auf die zahllosen Schätze, die vor einem halben Jahrhundert häufig als "altes Blech" abgetan wurden und die in der Zwischenzeit ihr Prädikat wahrlich verdient haben. Ein Eintauchen in eine Zeit, als Computer noch unbekannt waren und Elektrizität für viele noch ein Fremdwort. Das Zauberwort heißt lithografiertes Weißblech.

Es ist schon Tradition, das die Spieleisenbahn-Gruppe Spur 0 und Spur 1 in der Vorweihnachtszeit in einer großen Ausstellung ihre Schätze zeigt. Nach 25 Jahren im Studio der LBS in Stuttgart jetzt in neuen, sehr viel größeren Räumlichkeiten. Besucher können sogar ihre eigenen Lokomotiven in Spur 0 und 1 mitbringen und fahren lassen.

(ESD: 17.12.2006)