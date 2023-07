Von Bahnen, Bergen & Pilgern

per Mail teilen

Einsiedeln, das Kloster und der Modell-Eisenbahn-Club. Pilgerzüge und ein Sonderzug der Eisenbahnfreunde. Le Bouveret, einer der schönsten Gartenbahnparks am Genfersee.

Einsiedeln ist für sein herrliches Kloster bekannt. Jahrzehntelang wird es von Pilgern besucht, die natürlich mit dem Zug anreisen. Heute gibt es hier nur noch selten Pilgerzüge. Aber trotzdem leben in Einsiedeln viele Eisenbahnfreunde.

Vor 20 Jahren gründeten sie den Modelleisenbahn-Club Einsiedeln, MECE. Prunkstück ist ihre Gartenbahnanlage direkt an der Strecke der Südostbahn nach Einsiedeln gelegen. Hier ziehen sie ihre Runden und frönen ihrem Hobby. Und wegen des runden Geburtstages haben sich die Modelleisen- und Gartenbahner ein besonderes Geschenk gemacht. Mit einem eigens gemieteten Sonderzug fahren sie von Einsiedeln nach Le Bouveret am Genfer See.

Swiss Vapeur Parc in Le Bouveret am Genfer See SWR SWR - Alexander Schweitzer

Selbstverständlich haben sie ihre Gartenbahnlokomotiven mit dabei, um im Mekka der Gartenbahner, dem Swiss Vapeur Parc in Le Bouveret, direkt am Gender See, ihre Runden zu drehen.

(ESD: 02.10.2005)