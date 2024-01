Es gibt Menschen, die beschäftigen sich beruflich mit der Eisenbahn. Für andere ist die Eisenbahn das schönste Hobby der Welt. Egal, ob es sich um Bahnen in Originalgröße oder en Miniature handelt.

Manch einer hat sich sogar einen Traum erfüllt und wohnt in einem Bahnhof. Wenn nun ein Eisenbahnfreund in einem Bahnhof wohnt, dort eine riesige Modellbahnanlage installiert hat und auch noch tagtäglich bei der großen Eisenbahn im Einsatz ist, dann kann es sich nur um Gerhard Soukup handeln. Einem Mann, der nur an eines denkt: An Eisenbahnen. Und das 24 Stunden am Tag.



Die Sendung wird mit einem Beitrag über eine Nachtschicht auf dem Güterbahnhof in Maschen abgerundet.

(ESD: 30.01.2005)