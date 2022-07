per Mail teilen

In dieser berühmten Stadt am Mississippi war einst Mark Twain zu Hause. Damals, Mitte des 19. Jahrhunderts, war der Ol' Man River noch die Hauptschlagader des Landes und der Mississippi-Dampfer ein alltäglicher Anblick.

Es dauerte jedoch nicht lange, da hatte die Eisenbahn den Dampfschiffen den Rang abgelaufen.

Doch auch mit dieser Herrlichkeit ist es schon lange vorbei: Personenzüge sind in dieser Gegend rar geworden. Viele Erinnerungen an die Eisenbahn des "Wilden Westens" sind jedoch noch lebendig. Das zeigt sich besonders an den vielen Modellbahn-Anlagen. Einige dieser Anlagen haben auch unsere Kameraleute zu wahren Begeisterungsstürmen hingerissen.

(ESD: 24.02.2002)