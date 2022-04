Horber Schienentage 2001

Regelmäßig treffen sich in dem Städtchen Horb am Neckar im November zahlreiche Eisenbahnfreunde und -Experten aus ganz Deutschland, um über das Thema Eisenbahn zu referieren und zu diskutieren. Eisenbahn-Romantik nahm 2001 an der Veranstaltung teil.

Im Mittelpunkt standen der Güterverkehr und der regionale Personenverkehr.

Auf der fünftägigen Veranstaltung wurden auf konstruktive Weise Schwachstellen bei der Bahn und in der Bahnpolitik aufgezeigt und gleichzeitig Verbesserungs-Vorschläge und Konzepte für eine leistungsfähigere Bahn angeboten.