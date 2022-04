Aktuelle Bahnbegebenheiten

per Mail teilen

Wir beschäftigen wir uns mit der Verkehrs-Politik von 2001 und werfen einen Blick auf die Eisenbahnthemen der anderen Dritten Programme im deutschen Fernsehen

Die Themen im Einzelnen:



- Härtsfeldbahn:

Wir machen einen kurzen Vorbericht zu "100 Jahre Härtsfeldbahn".

- Heiderkrautbahn:

In Brandenburg fahren zwei Privatbahnen auf Nahverkehrs-Strecken. Die Niederbarnimer Bahn "Heidekraut" verkehrt zwischen Berlin und Großschönebeck und die Prignitzer Eisenbahn zwischen Putlitz und Pritzwalk. Weitere Kurzstrecken sollen privatisiert werden.



- Rolf Jirowetz:

Die sechs Kilometer lange Strecke der Bad Orber "Bimmel" zwischen Wächtersbach und Bad Orb wurde auf Schmalspur umgebaut, um künftig von einer touristisch genutzten Feldbahn befahren zu werden.

- Miniatur-Wunderland:

Eröffnung der größten digitalen Modelleisenbahn auf 540 Quadratmeter Fläche, in der Speicherstadt von Hamburg.



- Wohnen im Waggon:

Ein Bericht über die Eisenbahnwagen-Kolonie in der Waldschulstraße Frankfurt Griesheim.



- Bimmelheinrich:

Bericht von den Bemühungen des Schwarzbach-Bahnvereins, die Eisenbahnstrecke von Hohenstein nach Kohlmühle, auf der bis 1951 der sogenannte "Bimmelheinrich" in der Sächsischen Schweiz fuhr, wieder zu erneuern.

- Der Ringzug:

Chancen einer S-Bahn auf dem Land im Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg.

(ESD: 30.09.2001)