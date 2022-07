per Mail teilen

Wir zeigen Film-Ausschnitte von Eisenbahn-Romantik-Sonderfahrten: Mit dem "Elefant", der stärksten schweizerischen Dampflok, sind wir unterwegs nach Delémont.

- Ein Besuch in England, dem Mutterland der Eisenbahn: Begegnungen mit Technikveteranen wie der Rocket oder der pfeilschnellen Mallard.

- Besuch des Eisenbahnmuseums in Mulhouse.

- Besichtigung des Bahnbetriebswerks Wolsztyn (Wollstein), in dem es nach wie vor tagtäglich dampft.

- Fahrt durch die faszinierende Welt der Graubündner Alpen.

(ESD: 12.08.2001)