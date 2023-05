Schmalspur-Träume

HINWEIS: Keine Rechte / Onlinerechte vorhanden – daher auch kein Film verfügbar !!

Eisenbahn-Romantik berichtet in dieser Folge über verschiedene Schmalspur-Begebenheiten im Jahr 1999:



Ein Filmbeitrag befasst sich mit der Bregenzerwaldbahn, die im Mai 1999 durch ein schweres Unwetter in ihrer Existenz bedroht wurde: Ein Viadukt war einfach von den Wassermassen weggerissen worden.



Fan-Träume wurden in der Lausitz erfüllt: Mit einem nostalgischen Schmalspurgüterzug, gezogen von der legendären sächsischen IVk, die zu beonderen Anlässen zwischen Zittau und dem Kurort Oybin in der Oberlausitz unterwegs ist.

Des Weiteren wird der wohl bekanntesten Schmalspur-Bahn in Baden-Württemberg zum Geburtstag gratuliert: Das Öchsle zwischen Ochsenhausen und Warthausen in Oberschwaben wurde 1999 einhundert Jahre alt.

(ESD: 05.12.1999)