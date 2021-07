Neun Beiträge rund um die Eisenbahn

Die Verbindungsstrecke ins knapp 60km entfernte Lobenstein wird eingestellt. SWR SWR -

In dieser Folge befassen wir uns mit den Themen:



- Triptis-Unterlemnitz, auf dieser Strecke findet inzwischen kein Personenverkehr mehr statt.



- Die Boxteler Bahn, eine Bahnlinie zwischen Boxtel in den Niederlanden und Wesel am Niederrhein.



Nachrichtenblock mit aktuellen Meldungen:

- Eurotrain, Vorstellung des Gemeinschafts-Projekts von TGV und ICE.



- Die letzte Fahrt der 38 205, des legendären sächsischen Rollwagens.



- Roll-Out und Vorstellung des ICT, des Nei-Tech-ICE in Görlitz.



- Die Zukunft der sächsischen Schmalspur-Bahnen.



- Bahnbauaktivitäten rund um Berlin.



- Die Enthüllung der neuen DB-Kunstlok mit Motiven des Musicals "Starlight-Express".

Lok 58 311 im Betriebswerk Heilbronn SWR SWR -

- das Bw Heilbronn und die Bemühungen von Eisenbahn-Freunden, dieses Betriebswerk in ein lebendiges Museum zu verwandeln.

(ESD: 23.05.1998)