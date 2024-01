Eine Maschine auf Rädern

HINWEIS: Keine Rechte / Onlinerechte vorhanden – daher auch kein Film verfügbar !!

Die Eisenbahn veränderte das Verhaltnis des Menschen zur Natur. Plötzlich bewegte er sich schnell durch die Natur anstatt sie langsam zu durchwandern. SWR SWR -

In der 6-teiligen Sendereihe "Locomotion" des WDR, deren ersten Teil wir in dieser Folge zeigen, werden die

Entwicklung der Eisenbahn und deren Folgen nachgezeichnet.



Die Geschichte der Fortbewegung ist eine Geschichte der Veränderung. Wer brächte die Gewohnheit, Uhren zu tragen, mit der Eisenbahn in Verbindung? Wer weiß, dass die ersten Schnellrestaurants an Haltestellen der Bahn entstanden sind?

Die Eisenbahn beeinflusste die Wirtschaft und die Politik ebenso wie den privaten Alltag wie keine andere technische Erfindung zuvor.



Eine BBC-Produktion in Zusammenarbeit mit

Arts & Entertainment Network. Deutsche Bearbeitung: Gerhard Lehmann. Buch und Regie: Claudia Gehre und Barbara Henninges. Redaktion: Karl Mertes/WDR, 1995

(ESD: 15.02.1997)