Zahn um Zahn bergan

(Rigi, Brienz Rothom, Gornegrat)



Drei Schweizer Zahnradbahnen stehen im Mittelpunkt dieser Sonderausgabe von Eisenbahn-Romantik.

Die Gornergrat-Bahn, die erste elektrisch betriebene Bahn in der Schweiz, hat am Fuß des Matterhorns, in Zermatt, ihren Ausgangspunkt. Bei einer Fahrt auf der 9,4 Kilometer langen Strecke ins Hochgebirge eröffnen sich atemberaubende Ausblicke auf die Gebirgslandschaft.

Lok 7 mit stehendem Dampfkessel

An den Berghängen des Vierwaldstätter Sees kann man den Pfiff der Vitznau-Rigi Bahn hören. Zahn um Zahn schnaufen hier die Lokomotiven, noch dampfbetrieben, zum Gipfel. Und ein Unikat, Lok Nummer 7 mit stehendem Kessel, macht die Bergreise außergewöhnlich.

Schaufelraddampfer auf dem Brienzer See

Ebenfalls am Brienzer See beginnt die Strecke der Rothornbahn. In 2350 Metern Höhe erreicht die Zahnradbahn nach 7,6 Streckenkilometern den Gipfel mit den beinahe unendlichen Ausblicken.

