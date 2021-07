Wir entdecken das südliche Afrika mit dem "Tausendfüßler", dem Shongololo Express. Die Einwohner nannten so die ersten Züge, die sie erblickten. Der Hotelzug hat Kleinbusse mit an Bord für Tagesausflüge. Große Etappen reist man bequem und entspannt im Zug, später kann man dann ausgeruht Ausflüge genießen, wie auf einer Kreuzfahrt, nur eben auf Schienen. Das Wagenmaterial ist nostalgisch und verfügt über einen Speisewagen. Der Shongololo Express ist aber kein Luxuszug, er ist vielmehr ein Zug für "Entdecker".

Wir haben uns für die 2.650 Kilometer lange Southern Cross Adventure Reise entschieden. Diese 16tägige Tour bietet einen eindrucksvollen Überblick über das südliche Afrika - mit allen Höhepunkten, die international als ein "Muss" bezeichnet werden.

Die Fahrt von den Victoria Fällen nach Johannesburg führt durch Simbabwe, Südafrika, Mozambique und Swasiland. Die Reisedokumentation nimmt den Zuschauer mit auf dieser einzigartigen Entdeckungsreise durchs südliche Afrika. Das Reiseprogramm bietet dabei eine solche Vielfalt, dass hier nur einige Höhepunkte genannt werden sollen: Man erlebt eine Eisenbahnfahrt über die Viktoriafälle genauso wie den Besuch des Chobe Nationalparks in Botswana.

Danach führt die Reise fast 1.000 Kilometer durch Simbabwe. Ein sehr armes, aber auch sehr interessantes Land. Hier gehen wir mit jungen Löwen spazieren und besuchen das Grab von Cecil Rhodes – nach ihm wurde Rhodesien, das heutige Simbabwe benannt.

Auch die "Great Zimbabwe", eine Ruinenstadt, steht auf dem Programm. Diese Ruinen sind das größte präkoloniale Monument südlich der ägyptischen Pyramiden und eine der berühmtesten Leistungen der damaligen Afrikaner.

Ein kurzer Besuch in Mozambiques Hauptstadt Maputo bietet ein aufregendes Gemisch aus Kultur und Architektur. In Südafrika besuchen wir den Kruger Nationalpark und gehen in der alten Goldgräberstadt Pilgrim’s Rest Gold suchen. Am letzten Tag führt die Reise nach Johannesburg – hier geht eine atemberaubende Schienenkreuzfahrt zu Ende.

(ESD: arte 10.06.2013)