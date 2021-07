Hauptfigur dieses Amerika-Abenteuers ist ein Zug mit Namen "Crescent", "Halbmond". So wird auch New Orleans wegen seiner Lage am Mississippi genannt: "The Crescent City". Hier beginnt die Bahnreise vom Süden der Vereinigten Staaten in den Nordosten.

Sendung am Do. , 15.7.2021 13:15 Uhr, Eisenbahn-Romantik, SWR Fernsehen