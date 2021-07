Am 8. März geben die Frauen den Ton an. Den Internationalen Frauentag begehen sie als Festtag und tragen Kleider mit eigens entworfenem Stoffdesign. Obwohl in Kamerun die Frauen den Männern rechtlich gleichgestellt sind, sind sie häufig Diskriminierungen ausgesetzt.

SWR Alexander Schweitzer

