First Snow on the high line; Erbauer: Pit Karges; Spur: H0 N3; Zeit: ca. 1940 / 1950; Thema: Schmalspur in den Rocky Mountains im Winter; Größe: 4x2 m (sichtbar 2x0,5 m); 2 Trestle Brücken Eigenbau; Schienen, Schwelle für Schwelle handverlegt; Der Rio Grande Southern Railway RGS nachempfunden, ohne reales Vorbild

SWR SWR - Wolfgang Drichelt

Bild in Detailansicht öffnen