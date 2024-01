Mit dem Zug durch Slowenien

Schätzungen zufolge starben an der Isonzofront in den Jahren 1915-1917 bis zu 350.000 Menschen. Die Italiener nutzten die gegnerischen Unterstände und sprengten Löcher in den Fels, um ihre Geschütze aufzustellen. Eine der ersten Materialschlachten im Gebirge fand hier am Isonzo statt und der Nachschub rollte über die Transalpina.

