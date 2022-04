per Mail teilen

Im Februar 2001 begleitete ein Eisenbahn-Romantik-Team eine Gruppe der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte auf einer Studienreise durch Italien.

Die Tenderlok 940 02 steht zur Abfahrt bereit.

In fünf Tagen auf fünf verschiedenen Strecken im Trentino, in Venetien und in der Toskana.

Im Film werden verschiedene italienische Dampflokomotiven und historische Reisewagen – sogenannte Centoporte (wörtlich "Hundert-Türer") – vorgestellt.

(ESD: 09.09.2001)