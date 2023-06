Der kleine Ort Brienz am Brienzer See hatte sich 72 Tage lang dem Thema "Dampf zu Wasser und zu Lande und in luftiger Höhe" verschrieben

Wir fahren mit der Ballenberg-Dampfbahn über den legendären Brünigpass zur Eröffnungs-Veranstaltung von Steaming Brienz. Alte Brünigbahn-Dampflok der Ballenberg-Dampfbahnfreunde SWR SWR - Zu diesem Anlass fand auf dem See eine Dampferparade statt, bei der der letzte Schaufelraddampfer, die MS Lötschberg, von elf kleinen Dampfbooten begleitet wird. Anschließend fahren wir mit der weltberühmten Brienz-Rothorn-Bahn auf den 2.350 Meter hohen Gipfel des Rothorns. Seit 1892 klettern Dampflokomotiven per Zahnrad die 7,6 Kilometer lange Strecke hinauf. (ESD: 11.07.1999)