Mit dem Rovos Rail Luxuszug durch den Busch

Pride of Africa Mit dem Rovos Rail Luxuszug durch den Busch: "Pride of Africa" nennt er sich, der Stolz Afrikas. Er ist der wohl schönste Zug der Welt. Eine Dampflok von 1893 zieht zwölf viktorianische Wagen.

"Pride of Africa" nennt er sich, der Stolz Afrikas, der wohl schönste Zug der Welt. Eine Dampflok von 1893 zieht zwölf viktorianische Eisenbahnwagen. Auch 1995 fährt der Zug wie vor 100 Jahren im Süden Afrikas, vorbei an Naturparks und grandiosen Berglandschaften.

Die 46 Gäste werden umsorgt und verwöhnt mit erlesenen Mahlzeiten. Abends sitzen sie beim Sundowner im Aussichtswagen. Die sechstägige luxuriöse Fahrt beginnt in Kapstadt, am Südzipfel des afrikanischen Kontinents, mit dem Tafelberg und der malerischen Felsenküste und endet an den Victoria-Wasserfällen in Zimbabwe, vorbei an Tierreservaten, durch Schluchten und über Savannen.

Die Kamera aber zeigt mehr, Dinge, die die Reisenden nicht zu sehen bekommen: das Alltagsleben der Menschen an der Strecke, die Armut, die schweren Arbeitsbedingungen auf den Farmen, Rituale und Feste. Eine Fahrt mit Kontrasten.

