Rittnerbahn: Erbaut Frank Tinius; Spur H0m "Meterspur im Original"Thema: Rittnerbahn in Südtirol / Italien ; Zeit: ca. 1965; 1966 wurde die Zahnradbahn eingestellt. Nach Original nachgebaute Ausschnitte Konzert mit Mittelkulisse selten; Die ganze Anlage passt in einen Kombi. Häuschen aus Styropor gebaut nach Originalfotos; Auf der Anlage ist noch "Zeitgeschichte" erhalten, z.B. ein Schuppen, der im Original zerfallen ist und nicht mehr aufgebaut wurde. Erdpyramiden vor der "Teufelsmauer" in der…

SWR Wolfgang Drichelt

Bild in Detailansicht öffnen