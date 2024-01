Modell & Wirklichkeit

18 201 – der Dampflokrenner, der als Modell auf vielen Modelleisenbahnen fährt, steht in einem Lokschuppen in Nossen. Ob die Superlokomotive in Deutschland wieder fahren wird, ist ungewiss.

LOXX Miniatur-Welten, Berlin Mit der Modelleisenbahn-Anlage "LOXX Miniatur-Welten" ist in Berlin ein kleines technisches Wunderwerk geschaffen worden. Zu Wort kommen die Ideengeber und die Erbauer mit ihren Geschichten und Histörchen. Beeindruckende Aufnahmen vor und hinter den Kulissen runden das Porträt einer Anlage ab, die seit ihrer Eröffnung im September 2004 jedoch nie richtig fertig werden wird, da die Tüftler und Bastler ständig neue Ideen im Maßstab 1:87 realisieren. Hinweis:

Die Modellbahn "LOXX" befindet sich mittlerweile nicht mehr in Berlin, sondern ist im ostfriesischen Miniaturland Leer zu finden. Lok 18 201 Ganz aktuell wird über die Lok 18 201 berichtet, die schnellste betriebsfähige Dampflok der Welt, die nach vielen Turbulenzen möglichst schnell wieder in ruhiges Fahrwasser gelangen soll. Ob die Superlokomotive in Deutschland wieder fahren wird, ist ungewiss. - Ausländische Investoren interessieren sich für die ehemalige Versuchslok. Nun soll eine Stiftung helfen, die Lok in Deutschland zu behalten.