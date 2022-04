IV h – oder die Rückkehr nach Baden

Alles dreht sich in dieser Folge um eine Vierzylinder-Heißdampflok.

SWR SWR -



Sie wurde in Polen betriebsfähig aufgearbeitet. Davor stand sie jahrzehntelang in Potts Park, einem Freizeitpark bei Minden. Davor war sie als Bremslokomotive dem Bundesbahn-Zentralamt in Minden zugeteilt. Nach Kriegsende wurde die Baureihe 18.3 (bad IVh) als Splittergattung ausgemustert. Drei Maschinen kamen nach Minden, eine (18.314) wurde im Tausch mit einer S 3/6 an die DR abgegeben.

Diese Bahn hatte das Glück, nicht in der Schrottpresse zu enden.

Lok 18 316 SWR SWR -

Es ist die einzige betriebsfähige Schnellzuglok aus der Länderbahnzeit.



Wir zeigen die Überführung der IV h nach Baden, wo sie im Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim ihren Lebensabend verbringen wird.

(ESD: 30.03.1995)

(Die identische / überarbeitete Fassung dieser Folge können Sie bei Folge 153 nachschauen.)