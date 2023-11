Zwischen Vulkanen und Pazifik – Museumsbahnen im Nordwesten der USA

per Mail teilen

Zwischen Vulkanen und dem Pazifik fahren die Museumsbahnen im Nordwesten der USA, die Eisenbahn-Romantik in dieser Folge besucht.

Imposant ragt der Mount Hood in den Himmel Oregons. Der Vulkan ist eines der Wahrzeichen des US-Bundesstaats - und eine Museumsbahn führt in seine Nähe. Die Mount Hood Railroad schlängelt sich durch Wälder und Obstplantagen Richtung Vulkan. Die Oregon Coast Scenic Railroad dagegen liegt an der Küste des Pazifiks. Mit Dampf geht es entlang der Tillamook Bucht.

Und schließlich wartet noch die Mount Rainier Railroad. Der Mount Rainier, ebenfalls ein Vulkan, liegt im Bundestaat Washington, nicht weit entfernt vom Mount St. Hellens, der in den achtziger Jahren ausgebrochen ist. Auf der Museumsstrecke fahren Dampfloks, die früher auf Waldeisenbahnen Holz transportiert haben. Die Welt der Holzfäller und ihr raues Leben werden hier gezeigt.

(ESD: 18.11.2017)