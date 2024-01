Hagen von Ortloff lädt die Zuschauer ein zu fünf Sendungen mit Schätzen aus 25 Jahren Eisenbahn-Romantik. Sein Redaktionsbüro ist zugleich wie ein Museum mit einem großen Regal und unzähligen Gegenständen.

In "Souvenirs, die Zweite" wird das Modell des Bahnhofes Baden-Baden als "letztes Häusle" der Traditionsfirma Vollmer zusammengebaut. Mit der 99633, einem Modell unserer Titel-Lok erinnern wir uns an die lange Eisenbahn-Nacht mit Manfred Regner. Ein Lokschild aus der berühmten Lokfabrik in Wien-Floridsdorf leitet zu der Sonderfahrt nach Österreich über. Noch internationaler wird es mit einem Güterwaggon aus Japan, der aus einem Modellbahngeschäft in Tokio namens "Rheingold" stammt.

(ESD: 26.07.2016)