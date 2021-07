In dieser 90minütigen Sondersendung bieten wir dem Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen von Eisenbahn-Romantik. Aus der Sicht der Macher wird die Entstehungsgeschichte der Kultsendung erzählt.

Die ersten 25 Jahre der Sendereihe Eisenbahn-Romantik sind untrennbar mit der Person Hagen von Ortloffs verbunden. Er ist der Erfinder der Kultserie, er war ihr Moderator, Autor und Redaktionsleiter.

Die Jubiläumssendung ist ein filmisches Fest für Eisenbahn-Romantik-Fans mit zahlreichen Ausschnitten vergangener Sendungen und einem Blick hinter die Kulissen von Eisenbahn-Romantik. Erzählt wird die filmische Entwicklung der Sendereihe vom Pausenfüller bis hin zur Ausstrahlung von Neuproduktionen für den Kultursender ARTE.

Hagen von Ortloff bei Dreharbeiten zum Jubiläumsfilm SWR SWR - Alexander Schweitzer

Die Frage nach dem anhaltenden Erfolg steht bei dieser Sondersendung im Vordergrund. Zuschauer kommen dabei genauso zu Wort wie die Macher der Sendereihe. Wer hätte schon gedacht, dass so eine bekannte Marke wie die Eisenbahn-Romantik eher zufällig zwischen Tür und Angel entstanden ist. Hagen von Ortloff zeigt seinen ersten Eisenbahnfilm und erzählt, wie alles angefangen hat, nämlich mit einem Film aus dem Archiv über die Sauschwänzle-Bahn, Sendedatum 7. April 1991. Weggefährten wie Klaus Bogenschütz von den Eisenbahnfreunden erinnern sich an die erste Begegnung mit Hagen von Ortloff 1983 anlässlich eines Dampflokfestes in Gammertingen auf der Schwäbischen Alb. Entstanden ist dabei Eisenbahn-Romantik Folge Nr. 3. Der erste neue Film wurde von Hagen von Ortloff in seiner sächsischen Heimat produziert. Bei den Zuschauern waren aber immer auch Auslandsthemen sehr beliebt. So entsteht der erste Auslandsfilm über den Venice-Simplon-Orient-Express zwischen Venedig und London. Weitere Meilensteine folgten, etwa ein Dreiteiler über den Glacier-Express von der langjährigsten Mitarbeiterin Bettina Bansbach.

Abendschau-Silvesterparty 31.12.1985 SWR SWR - Hugo Jehle

Die Autorin Susanne Mayer-Hagmann lässt sich bei Dreharbeiten über das Altensteigerle über die Schulter schauen. Anschließend gewährt sie einen Blick in den Schneideraum. Bis die neue Folge Eisenbahn-Romantik fertig ist, fehlen nun noch Tonmischung und Sprachaufnahme.

In der Redaktion in Baden-Baden hält derweil Ione Quintha Scheuble, Redaktionsassistentin seit 1998, die Stellung und beantwortet am Telefon unzählige Zuschauerfragen. Die kleine aber feine Redaktion hat in den letzten 25 Jahren mehr als 880 Folgen produziert. Im Jubiläumsjahr bereichert Eisenbahn-Romantik wöchentlich bis zu 20 Mal das Programm des SWR Fernsehens und ein Ende ist nicht absehbar.

(ESD: 24.07.2016)