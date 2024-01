Hellas auf Schienen

Eine einzigartige Reise in verschiedenen Sonderzügen zeigt Griechenland wie es nur wenige kennen. Wir machen Station auf der Zahnradbahn Kalavrita-Diakofto, in Korinth, Loutraki, Athen, Piräus, Velestino, Volos und Larissa.

Wir haben uns einer Reisegruppe durch Griechenland angeschlossen und beginnen auf dem Peleponnes. Die Zahnradbahn zwischen Diakofto und Kalavrita gehört zu den schönsten Strecken Griechenlands.

Weiter fahren wir mit einem Güterzug bis nach Korinth. In einem alten Dieseltriebwagen zuckeln wir über eine Stahlbrücke, die die Halbinsel mit dem griechischen Festland verbindet. Weitere Station sind: Loutraki - hier fuhren früher die Athener zum Baden hin. Entlang des Meeres kommen wir der griechischen Hauptstadt entgegen.

Ein kurzer Besuch im Betriebswerk in Piräus und schon geht es nach Thessalien. In Velestino wartet ein älterer Linke-Hoffmann-Zug, der extra für uns zum Leben erweckt wird. In der Nähe von Volos dampfen wir dann auf der Pilionbahn und bis nach Larissa. Eine einzigartige Reise in verschiedenen Sonderzügen zeigt Griechenland wie es nur wenige kennen.

(ESD: 23.05.2004)